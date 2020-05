Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben drei Kinder – und sehen sich täglich mit typischen Elternproblemen konfrontiert. Auch beim Thema Essen sind Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) ganz normale Kids. Wie Hello berichtet, wollte Koch Charlie Farrally während eines Videocalls von dem 37-Jährigen wissen, wie erfolgreich die gemeinsamen Essen mit seinem Nachwuchs verlaufen. Williams ehrlich Antwort? "Es kommt darauf an, was auf dem Tisch steht. Wenn wir etwas auftischen, was die Kinder lieben, dann läuft die Essenszeit sehr gut." Aber wehe das angebotene Gericht trifft nicht den Geschmack von George, Louis und Charlotte...

