Web-Olymp statt Altersheim! In Zeiten von Social Distancing vertreiben sich mehr und mehr Promis ihre Langeweile auf TikTok. Doch nicht nur Mario (27) und Ann-Kathrin Götze (30), Sarah Lombardi (27) und Co. finden Gefallen an der Videoplattform. Auch die deutlich ältere Generation hat inzwischen großen Spaß an den Clips und bewegt sich ziemlich sicher auf dem sonst eher jugendlichen Terrain. Bei den Usern kommen die Netz-Senioren richtig gut an: So hat die 88-jährige Britin Ruth Rudd beispielsweise satte 1,7 Millionen Likes vorzuweisen. Oma Lisbeth (92) aus Nürnberg kann ihre Granny-Kollegin mit gigantischen 7,6 Millionen Likes toppen. Promiflash stellt euch weitere Internet-Großeltern vor, die locker beim Influencer-Hype mithalten können.

