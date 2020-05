Bei den Are You The One?-Kandidaten Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik wird es endlich leidenschaftlich! Obwohl die Kellnerin aus Kamen und der Rettungssanitäter sich schon seit dem Einzug sympathisch sind, ließ die Blondine den Beau lange zappeln: Während sich andere Kandidaten schnell ein Bett teilten, ließ sich die 25-Jährige nicht einfach so auf nächtliche Kuscheleinheiten mit ihrem Flirt ein. Jedenfalls bis jetzt!

In Folge sieben der Kuppelshow schlüpfen Kathi und Kevin endlich gemeinsam unter die Decke. Obwohl sich die zwei nur küssen, streicheln und eng umschlungen im Bett wälzen, ist die Schmuse-Session für Zimmergenossen Ferhats (27) Geschmack schon etwas zu wild: "Vögelt woanders, ihr kleinen perversen Schweine dahinten. Seid ihr am Bumsen oder was?", schießt es aus dem Bettnachbarn von Maddy heraus.

Davon lassen sich die Turteltauben aber nicht beeindrucken: "Kuscheln ist auch schön. [...] Es bringt einen einfach näher, ich mag das", freut sich Kathi im Einzelinterview. Und Kevin grinst hinterher so richtig von Ohr zu Ohr!

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener im Januar 2020

Instagram / fero_chase Ferhat, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / kathi.wgnr Kevin Yanik, Fernsehgesicht



