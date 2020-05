Aktuell läuft es in der Liebe gut für Anne Wünsche (28). Nach der Trennung von Henning Merten Anfang 2019 kam sie kurze Zeit später mit ihrem Freund Karim zusammen. Für Anne ist die Beziehung keine Selbstverständlichkeit – schließlich ist sie nicht wirklich solo, sondern hat mit Juna und Miley zwei Töchter im Gepäck. Deshalb plagen sie oftmals Sorgen – wie sie in einem neuen YouTube-Video erzählt: "Ich hätte das niemals gedacht, dass ich einen Mann kennenlerne, der mich mit den Kindern nimmt, so wie wir sind." Inzwischen sind Anne und Karim über ein Jahr zusammen. Und auch mit den Kids versteht sich der Synchronsprecher gut. Trotzdem befürchtet Anne, dass ihr Partner sie eines Tages verlassen könnte.

