Massimo Sinató (39) sagt ganz offen, dass seine Frau Rebecca Mir (28) und er jetzt die Familienplanung in Angriff nehmen könnten! Gerade erst, am vergangenen Freitag, endete die 13. Let's Dance-Staffel: Der Profitänzer konnte die beliebte Sendung dieses Mal zusammen mit Lili Paul-Roncalli (22) für sich entscheiden. Nach der intensiven Drehphase haben er und das GNTM-Model endlich wieder Zeit für Zweisamkeit und die möchten die beiden offenbar nutzen: "Ja, ich will Papa werden. Rebecca ist sicher eine großartige Mama", beteuert der Choreograf nun im Gala-Interview. In den Monaten davor bewahrten die beiden zum Thema Nachwuchs Stillschweigen, die Spekulationen um ein gemeinsames Baby wurden dem Model zu viel. Zuvor waren sie sich in Promiflash-Interviews stets sicher, dass sich mit dem ersten Kind noch Zeit lassen möchten: "Also ich hätte schon irgendwann mal ganz gerne Kinder, also wir hätten gerne irgendwann mal Kinder, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Jahre Zeit", äußerte Rebecca beispielsweise 2014. Nun scheint der Zeitpunkt also offenbar gekommen zu sein!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de