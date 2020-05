Große Emotionen bei Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet! Am Dienstag durften sich die Fans von Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) über die ersten beiden Folgen der neuen Doku-Serie freuen. In der TV-Show sollen die Vorbereitungen auf die romantische Trauung der polarisierenden Turteltauben begleitet werden. Und das Ganze beginnt schon höchst emotional: Michaels Pläne für den Heiratsantrag gehen schief – und Laura weint ohne Ende! Jeden Dienstag erscheinen zwei neue Folgen der Sendung auf TV NOW.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de