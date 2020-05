Janni Kusmagk (29) fühlt sich wohl in ihrem Körper. Das macht die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin ihren Fans im Netz auch immer wieder deutlich und teilt gerne mal das eine oder andere etwas freizügigere Foto. Auch wenn sie dafür immer wieder heftige Kritik einstecken muss, macht Janni weiter. Nun veröffentlichte sie einen neuen Schnappschuss, auf dem sie ihren leicht bekleideten Body in Szene setzt.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Mutter zweier Kinder ein Foto, auf dem sie ihre Rückseite abgelichtet hat und in gelbem Top und schwarzem Slip sexy vor dem Spiegel posiert. Dass dieses Outfit einigen Fans wohl zu freizügig sein könnte, vermutete Janni bereits und schrieb dazu: "Bevor du sagst: 'Zieh dir was an, du bist Mutter', frag dich: 'Bist du zufrieden mit dir? Fühlst du dich wohl? Zieh dir schöne Unterwäsche an, feier deinen Körper, feier dich!" Man lebe nur einmal und auch den eigenen Körper werde es nur einmal geben. "Der Tag heute kommt nie wieder zu dir zurück. Sei dankbar und liebe ihn", fügte die 29-Jährige hinzu.

Auch in Zukunft müssen sich Jannis Follower wohl auf leicht bekleidete Fotos von der Profi-Surferin einstellen. Denn für die nächsten zwei Monate wird Janni mit ihrem Mann Peer (44) und den gemeinsamen Kindern Emil-Ocean (2) und Yoko auf der Nordseeinsel Sylt wohnen.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Mai 2020 auf Sylt

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und seine Frau Janni im Mai 2020 auf Sylt

Instagram / janniundpeer_kusmagk Janni, Yoko, Emil-Ocean und Peer Kusmagk



