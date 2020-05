Geht auch hinter den Kulissen was zwischen Chany Dakota und Keanu Rapp (19)? Bei Krass Klassenfahrt spielen das TikTok-Sternchen und der Sänger ein Paar – inklusive Knutschereien. Privat läuft zwischen den beiden aber nichts. Im Promiflash-Interview stellte die 24-Jährige klar: "Wir sind tatsächlich nur gute Freunde. Alles entspannt bei uns. Also Fans, ihr könnt euch alle wieder beruhigen!" So richtig Freude an den Kussszenen mit Keanu hat die Blondine ohnehin nicht. Warum? Das erfahrt ihr in unserem Video!

