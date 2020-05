Prinzessin (42) Beatrice ist seit ihrer Kindheit Legasthenikerin. In einem Video für die Hilfsorganisation "Made by Dyslexia" sprach die Enkelin von Queen Elizabeth II. (94) ganz offen über ihre Erfahrung mit der Lese- und Rechtschreibschwäche. Vor allem an eine schmerzhafte Situation aus ihrer Schulzeit erinnerte sie sich immer noch: "Wir hatten Bücher in verschiedenen Farben, um die verschiedenen Lesestufen zu beschreiben und ich war immer bei den weißen Büchern. Meine besten Freunde waren immer bei den gelben oder grünen Büchern.Sie waren so weit voraus. Und ich denke, in diesem Stadium tauchen diese Momente des Zweifels einfach in deinem Kopf auf. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug", erzählte sie in dem Clip. Auch andere Royals, wie zum Beispiel Prinzessin Victoria von Schweden, leiden unter Legasthenie.

