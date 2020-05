Ist Yeliz Koc (26) jetzt endgültig über Johannes Haller (32) hinweg? Anfang Mai gab das On-Off-Pärchen bekannt: Sie haben sich wieder getrennt! Nach Anlauf Nummer drei wirkt das Liebes-Aus recht endgültig. Der Grund: Johannes betonte bereits, dass eine Versöhnung ausgeschlossen sei – und außerdem ist seine Ex schon weitergezogen! Vor wenigen Tagen deutete die schöne Brünette an, wieder verliebt zu sein. Handelt es sich bei dem Glücklichen etwa um Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (25)? Ein Instagram-Clip sorgt jetzt für wilde Liebes-Gerüchte...

