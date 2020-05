Jade Übach (26) ist gerade überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Gewicht! Die ehemalige Big Brother-Kandidatin präsentiert sowohl in Reality-TV-Formaten als auch in den sozialen Medien immer wieder ihren schlanken Körper. Nicht zuletzt bei Bachelor in Paradise schmiss sie sich immer wieder in knappe Outfits und wickelte die Männerwelt um den Finger. Während sie sich dabei immer sichtlich wohlgefühlt hat in ihrer Haut, möchte sie momentan ein bisschen was verändern: Sie will ein paar Kilos wieder loswerden!

"Muss sagen, dass ich mir nächste Woche irgendwie Motivation irgendwoher holen muss, weil mir einfach keine einzige sch**ß Sommerhose mehr passt. Ich bin einfach fett geworden", gesteht die Blondine kürzlich in ihrer Instagram-Story. Ab nächster Woche wolle sie wieder aktiv werden und Sport treiben. Der Grund für die Gewichtszunahme sei einfach, dass sie momentan zu viel esse. Auch wenn viele Follower ihr da jetzt widersprechen würden und sagen würden, dass sie superschlank aussieht, betont sie: "Nee, ernsthaft. Ich habe wirklich so krass zugenommen, dass ich mir definitiv ab nächster Woche den Arsch aufreißen werde."

Jade spricht immer wieder ganz offen über Beauty-Themen. Auch über ihre Schönheitsoperationen packte sie bereits aus. Sie gab sogar im Bild-Interview zu, dass sie es irgendwann übertrieben hätte: "Man hat das gar nicht mehr so richtig gecheckt, dass das gar nicht mehr gut aussieht. Das war wie im Rausch."

Instagram / jadebritani Jade Übach, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / jadebritani Jade Übach, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / jadebritani Jade Übach im Februar 2020 in Köln



