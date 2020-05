Für Jacky geht es nach ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel genauso turbulent weiter wie während der Staffel. Schon für ihren ersten Job nach der Show – eine Kampagne für Philipp Pleins (42) neues Parfüm – muss das Model eine Menge Kritik einstecken. Davon lässt sich Jacky aber nicht unterkriegen. Promiflash verrät sie ihre Pläne für die Zukunft: "Ich möchte meine beiden Leidenschaften ausleben. Die Tier- und Naturliebe war und bleibt ein Teil von mir, aber auch das Leben in der Öffentlichkeit hat nun einen wichtigen Platz in meinem Leben."

