Nach der "Missy" ist nun eine "Milf" dran! In der dritten Folge von M.O.M – Milf oder Missy ging es ziemlich heiß her: Nach einer Plantsche-Runde im Pool mündete das Date von Junior Marko und der 26-jährigen Tam in einem leidenschaftlichen Kuss. Dennoch fühlt sich der Münchner aber auch zu den älteren Kandidatinnen hingezogen. Zumindest knutscht der Bartträger in der aktuellen Folge mit "Milf" Mariam!

Diese ist neun Jahre älter als der 28-jährige Marko – doch dieser Altersunterschied stellt für die beiden offenbar kein Problem dar. Während einer Strandparty ziehen sich die zwei Singles zurück und lassen ihrer Leidenschaft freien Lauf. Und was sagt Mariam danach zu dem Kuss? "Am Anfang war er noch so kontrolliert und er war nicht entspannt, aber irgendwann war er bei mir – also wir waren zu zweit alleine", beschreibt die Brünette das Tête-à-Tête. "Es ist sehr viel Feuer zwischen Mariam und mir gewesen, es war Leidenschaft", lautet Markos Kommentar zu dem Geknutsche.

In der Episode hat Marko auch ein Date mit Amy – sie darf der Bewegungstherapeut allerdings nicht küssen. "Ich hatte schon das Gefühl, dass er immer näher kommt. Und da dachte ich mir: 'Ich bin noch nicht bereit", erklärt die Blondine ihr Ausweichmanöver.

Joyn Marko und Tam, Teilnehmer bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Joyn Marko und Mariam in Mexiko bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Joyn Amy und Marko in der fünften Folge von "M.O.M – Milf oder Missy"



