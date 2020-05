Victoria's Secret-Engel Romee Strijd (24) hatte vor Kurzem zuckersüße News für ihre Fans: Sie und ihr Mann Laurens van Leeuwen (29) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Für das Paar ein absolutes Wunder, denn das Model leidet an dem PCO-Syndrom – einer Krankheit, bei der sich Wasserbläschen an den Eierstöcken bilden und eine Schwangerschaft verhindern können. Ein Besuch beim Arzt sorgte vor rund zwei Jahren für einen echten Schock. "Er hat mir erklärt, dass es schwer sein würde, auf natürlichem Weg Kinder zu bekommen", meint Romee in einem YouTube-Video. Dass sie sich jetzt auf ein Baby freuen kann, sei deshalb einfach unglaublich.

