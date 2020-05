Amira Pocher (27) ist als Kind nur knapp einem krassen Eingriff entgangen! Die Frau von Comedian Oliver Pocher (42) hat ägyptische Wurzeln. In dem Podcast Die Pochers hier! offenbart die Dunkelhaarige jetzt, dass ihr Vater nach ihrer Geburt den Wunsch geäußert hatte, sie gemäß der Tradition seiner Heimat beschneiden zu lassen. "Dort gibt es andere Regeln. Das ist über 25 Jahre her. Damals war das eben so. Aber Fakt ist, dass ich hätte beschnitten werden sollen", erklärt sie. Ihre Mutter habe die Genitalverstümmelung zum Glück verhindern können.

