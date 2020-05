Gary Barlow (49) hat sich in den vergangenen Jahren ganz schön verändert! Das ehemalige Mitglied von Take That zeigt auf Instagram, wie viel Gewicht er in der letzten Zeit verloren hat: Auf einem Bild trägt der Sänger eine alte Anzugjacke, die ihm mittlerweile viel zu groß ist und lose an seinem Körper herunterhängt. "Ich habe gerade meinen Kleiderschrank ausgemistet und diese Schönheit aus dem Jahr 2003 gefunden. Muss ich noch mehr sagen?", schreibt er zu der Aufnahme. Dank einer Ernährungsumstellung und hartem Training fühlt sich der Dreifach-Papa jetzt offenbar superwohl in seinem Körper.

