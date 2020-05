Steht Fata Hasanović (25) noch immer hinter ihrer Entscheidung, Deutschland den Rücken zu kehren? Anfang des Jahres verabschiedete sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin aus ihrer Heimat und wanderte zusammen mit ihrem Partner Izet nach Dubai aus. In der Vergangenheit hatte die 25-Jährige auch schon zugegeben, diesen Schritt nicht bis ins kleinste Detail geplant, sondern den Entschluss ein Stück weit spontan gefasst zu haben. Gegenüber Promiflash verrät Fata jetzt, ob sie den Schritt nach einigen Monaten bereut!

"Ich bereue keine einzige Sekunde", stellt die gebürtige Berlinerin entschlossen im Promiflash-Interview fest. Und einen Vergleich hat Fata gleich auch noch auf Lager – das gute Wetter in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate hat nämlich einen großen Anteil an der neuen Lebensqualität von ihr und Izet: "Wie sagt man so schön in Berlin? Mir scheint die Sonne hier aus dem Arsch. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du jeden Morgen aufstehst und die Sonne scheint."

Allerdings mussten die beiden zu Beginn auch einige Hürden überwinden, wie sich das Model weiter erinnert: "Anfangs war natürlich alles ein wenig stressig wegen der Wohnungssuche und dem Papierkram, aber auch das geht irgendwann vorbei." Innerhalb von zwei Wochen hat das Paar schließlich eine Bleibe gefunden, außerdem haben sie sich ein Auto angeschafft und eine Krankenversicherung abgeschlossen. "Wir haben das als Team echt gut gemeistert, muss ich sagen", zieht Fata ein vorläufiges Fazit ihres Dubai-Abenteuers.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2020

Instagram / fata.hasanovic Izet und Fata Hasanović im September 2019

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović in Abu Dhabi im März 2020



