Oliver Pocher (42) lässt sich nichts verbieten! Der Comedian hatte vor einigen Wochen pikante Details über Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (28) ausgepackt: Die Influencerin soll sich im Netz Follower gekauft haben. Um sich gegen diese Vorwürfe zu stemmen, hat Anne eine eidesstattliche Verfügung unterschrieben und Oli vor Gericht zum Schweigen verdonnern lassen. An das Maulkorb-Gebot will er sich aber nicht halten: "Das wird so ein kleines Anne-Wünsche-Spezial. Da kann sie sich schon mal drauf freuen. Da kommt dann noch ein Zuckerguss und noch ne Kerze obendrauf und noch Streusel", verkündet er im Podcast Die Pochers hier!.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de