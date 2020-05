Chrissy Teigen (34) wird sich demnächst unters Messer legen – der Grund: Sie will sich ihre Brustimplantate, die sie sich als 20-Jährige hat einsetzen lassen, wieder entfernen. "Ich würde gerne in der Lage sein, bei einem Kleid in meiner Größe den Reißverschluss zu schließen oder gemütlich auf meinem Bauch liegen zu können", erklärt sie auf ihrem Instagram-Account. Vor ihr machten auch schon andere Promi-Damen wie zum Beispiel Victoria Beckham (46) oder Sophia Thomalla (30) ihre Brustvergrößerung rückgängig.

