Werden Jan Zimmermann und Tim Lehmann bald im Reality-TV zu sehen sein? Das Duo feiert mit seinem Kanal Gewitter im Kopf seit einem Jahr große Erfolge – sie haben aktuell zwei Millionen Abonnenten! Worin besteht ihr Erfolgsrezept? Sie gehen schonungslos ehrlich aber auch humorvoll mit Jans Tourette-Erkrankung um. Nicht nur im Netz, sondern auch schon im Fernsehen haben sie mit ihren Aufklärungsbeiträgen eine große Masse erreicht. Könnten sich die besten Freunde vorstellen, bald auch in Unterhaltungsshows aufzutreten? "In Sachen Realityshows – in das Dschungelcamp, da würden wir nicht reingehen", offenbarte Jan im Promiflash-Interview. Für die beiden würden aktuell neue YouTube-Projekte im Fokus stehen.

