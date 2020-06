Große Trauer um Stevie Lynn Stock: Die Dreijährige ist an einem Hirntumor gestorben. Mitte April teilte die Influencerin Ashley Stock ihrer Community die furchtbare Nachricht mit: Bei ihrer Tochter wurde ein Hirntumor diagnostiziert – ohne jegliche Überlebenschance. Für die Unternehmerin und ihre Familie begann damit eine schreckliche Zeit. Am Freitag gab die US-Amerikanerin dann bekannt: Stevie ist friedlich eingeschlafen. "Ich bin überwältigt von der Erleichterung, dass sie endlich erlöst ist – zugleich fühle ich mich niedergeschlagen vom Schmerz, der so stark ist, dass ich ihn nicht in Worte fassen kann", erklärte Ashley via Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de