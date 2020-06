Simone Thomalla (55) zieht blank! Dass die einstige Tatort-Kommissarin gerne zeigt, was sie zu bieten hat, dürfte nur noch die Wenigsten wundern. Bereits 2010 zog sie sich sogar für den Playboy aus und stellte ihre sexy Kurven zur Schau. Nun legt die Mutter von Model Sophia Thomalla (30) im Netz nach: So freizügig hat sich Simone ihren Followern tatsächlich noch nie präsentiert.

Auf einem aktuellen Instagram-Schnappschuss trägt die 55-Jährige schließlich einen Hauch von Nichts. Verstohlen blickt sie in die Selfie-Kamera, lächelt den Betrachter verschmitzt an – und entblößt ganz nebenbei fast ihre Brüste. Lediglich die langen Haare verdecken ihr Dekolleté, das mit einer goldenen Kette zusätzlich in Szene gesetzt wird. "Der frühe Vogel… wünscht euch eine sonnige kurze Woche", schreibt Simone zu ihrer heißen Momentaufnahme.

Nicht nur ihrem Schatz und Handball-Torwart Silvio Heinevetter (35) wird dieser Anblick wohl gefallen: Auch ihre Community ist ganz begeistert von so viel Hüllenlosigkeit! "Holla die Waldfee", kommentiert ein User den Post. "Wie kann man so früh schon so toll aussehen?", lautet die Reaktion eines weiteren Nutzers.

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im Juni 2020

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla, Schauspielerin

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla und Silvio Heinevetter in Portugal



