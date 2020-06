Julia Schulze alias Julita schwebt auf Wolke sieben: Die YouTuberin ist wieder Mutter geworden! In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Fans am Entbindungstag mit und veröffentlichte sogar mehrere Clips: "Ich hab jetzt alle fünf Minuten starke Wehen. Ich war in der Badewanne, ist nicht besser geworden. Und Leute, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Es scheint jetzt loszugehen", teilte die 21-Jährige ihren Followern aufgeregt mit. Bereits wenige Stunden später konnten sie und ihr Partner Florian Thiele ihr Söhnchen im Arm halten.

