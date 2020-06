Marie Nasemann (31) erinnert sich an die Geburt ihres Sohnes! Ende April durften die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Sebastian ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem genießen die beiden das neue Glück ihrer Elternschaft. In einem Instagram-Video blickte sie nun auf den großen Tag der Entbindung zurück: Obwohl sie die Niederkunft total genießen konnte, erlitt sie dabei auch einige Verletzungen und verlor viel Blut. "Man spürt das überhaupt nicht. Auch das Nähen war dann kein Problem mehr, weil ich den Kleinen dann ja schon bei mir hatte, und was die dann da unten noch gemacht haben, hab ich gar nicht mehr richtig mitbekommen!", erklärte Marie.

