Kevin Federline (42) stellt Britney Spears (38) ein Ultimatum! Weil die in Los Angeles lebende Musikerin trotz der aktuellen Gesundheitslage Ende April nach Louisiana gereist war, stellte ihr Ex-Mann jetzt eine klare Forderung: Wenn sie die gemeinsamen Söhne, die bei ihm leben, sehen wolle, müsse sie sich zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ihren Kindern zuliebe hielt sich die Sängerin an die Abmachung – auch wenn sie die Sehnsucht nach ihrem Freund Sam Asghari sogar einige Kilos kostete!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de