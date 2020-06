Sabrina Mockenhaupt (39) spricht über die komplizierte Geburt ihrer Tochter! Vor wenigen Tagen wurde das erste Kind der Langstreckenläuferin geboren. Anders als geplant musste Ruby per Not-Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. In einem emotionalen Instagram-Post beschrieb die 39-Jährige ihre Gefühle: "Tränen des Glücks, dass wir am 27.05.2020 um 03:25 Uhr endlich unser kleines Wunder gesund und munter in den Armen halten konnten. [...] Aber auch Tränen der Enttäuschung, dass ich ihr keine normale Geburt schenken konnte und wir uns 25 Stunden nach dem Blasensprung und ewiger Zeit in den Wehen für einen Kaiserschnitt entscheiden mussten."

