So sportlich vertreibt sich Queen Elizabeth II. (94) die Zeit in der Quarantäne! Die Monarchin hat sich bereits vor einigen Wochen mit ihrem Mann Prinz Philip (98) auf Schloss Windsor zurückgezogen. Seither haben die Briten ihre Königin nur selten zu Gesicht bekommen. Jetzt gibt es aber endlich wieder neue Bilder von der Queen – und die zeigen sie in ihrem Element: Darauf reitet die bekennende Pferdenärrin mit ihrem Pony Balmoral Fern über das Gelände von Schloss Windsor.

