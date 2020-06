Jetzt meldet sich Kollegah nach seiner Niederlage vor Gericht zu Wort! Weil der Skandal-Rapper Shania (15) und Davina Geiss (17) in seinem Song "Medusablick" aufs Übelste disst, verdonnerte das Landgericht Mannheim den 35-Jährigen jetzt zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Der Verklagte scheint das Urteil jedoch locker zu sehen – in seiner Instagram-Story reagierte er gewohnt sarkastisch: "Hat der Boss mal wieder den Gönnjamin gemacht."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de