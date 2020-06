Sexualkunde-Unterricht im Hause Williams-Field! Auch Robbie Williams (46) und Ayda Field befinden sich mit ihren vier Kindern aufgrund der aktuellen Lage in häuslicher Isolation. Das bedeutet, dass die ältesten Kids zu Hause unterrichtet werden müssen. In einem Interview verriet die 41-Jährige nun, wie der Homeschooling-Alltag bei der sechsköpfigen Familie aussieht: Wenn der Lockdown weiter anhält, würde sie sich wünschen, dass Robbie den Aufklärungsunterricht übernimmt!

Während sich der "Angels"-Interpret um die kreative Entwicklung seiner Sprösslinge kümmert, sei Ayda (41) bei den Hausaufgaben ganz und gar in ihrem Element. "Er kann sehr gut mit dem Buntstift umgehen", gestand die schöne Schauspielerin gegenüber The Times. Süße Videos, in denen Robbie und seine siebenjährige Tochter Teddy (7) gemeinsam singen und Klavier spielen, beweisen schon einmal, dass er seinen Job als privater Musiklehrer recht gut machen muss. Einen Teil der elterlichen Pflichten würde die vierfache Mutter in Bezug auf ein ganz bestimmtes Thema jedoch gerne abgeben und ihrem Mann überlassen: "Wenn wir in zehn Jahren immer noch eingesperrt sind, kann er Sexualerziehung und das 'Sag Nein zu Drogen'-Programm machen", scherzte sie.

Dass der Schnulzensänger in seiner Vaterrolle so aufblühen würde, hätte vor ein paar Jahren kaum jemand – und am wenigsten er selbst – gedacht. Heute lache das Paar häufig darüber, wenn sie sich daran zurückerinnern, dass Robbie früher fest davon überzeugt war, dass er nie heiraten und erst recht keine Kinder bekommen würde.

Instagram / robbiewilliams Theodora Rose und Robbie Williams

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams, 2019

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams mit seinen Kindern, 2019



