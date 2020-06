Wagen Sarah Lombardi (27) und ihr Freund Julian Büscher bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Erst vor wenigen Monaten machte die Sängerin die Liebe zu dem Profi-Kicker offiziell. Jetzt stand ein Umzug an – und die Fans fragen sich gespannt: Ziehen die beiden etwa zusammen? Zumindest spricht die ehemalige DSDS-Finalistin bei der ersten Tour durch ihr neues Zuhause von "unser Bett". Und da Söhnchen Alessio (4) sein eigenes Zimmer hat, könnte in diesem Fall dann eher Julian Sarahs Schlafpartner sein.

