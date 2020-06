Vor knapp anderthalb Jahren wurde Paola Maria (26) zum ersten Mal Mutter: Am 26. Dezember 2018 durften die YouTuberin und ihr Mann Sascha (33) Koslowski ihr Söhnchen Leo in die Arme schließen. Nun zeigt die 26-Jährige auf YouTube bisher unveröffentlichte Aufnahmen, die damals kurz vor der Geburt entstanden waren. Das Video ist sehr persönlich und nicht immer vorteilhaft für die 26-Jährige, aber das ist ihr egal: "Ich habe gar kein Problem, zu zeigen, wie dick ich war. Es war ja vollkommen normal und vollkommen okay für mich", teilt sie ihren Fans mit.

