Laura Müller (19) will ihren Körper weiterhin hart trainieren! Kürzlich fegte die Freundin von Michael Wendler (47) noch mit Tanzpartner Christian Polanc (42) bei Let's Dance über das Parkett. Dabei erreichte die 19-Jährige den sechsten Platz in der beliebten Tanzshow – und dem schweißtreibende Training will die Reality-Show-Teilnehmerin nicht den Rücken kehren. Jetzt zeigte die Beauty ihren Followern ein Treppen-Workout, das es in sich hat!

Im knallpinken Sport-Outfit mit eng anliegenden Leggings und süßem Bustier präsentierte sich das It-Girl in ihrer Instagram-Story. Sie wolle ein Workout für die Beine einlegen – und dafür braucht der Fitnessfan nichts an Equipment außer einer Treppe! "Ich bin jetzt schon kaputt, aber von nichts kommt nichts. Ich muss meinen Körper ein bisschen definieren", versuchte sich die Brünette dabei zu motivieren. Und ihr Sportprogramm war nicht ohne: Los ging es mit Sprüngen, seitliches Hochgehen der Treppe und abschließendes Hochlaufen. "Zum Abschluss habe ich vier Mal das gesamte Treppenhaus abgelaufen – ca. 500 Stufen insgesamt", schrieb das Playboy-Cover-Model, worauf sie ihrer Anhängerschaft ihren superstraffen Bauch präsentierte.

Noch in diesem Sommer will die Goodbye Deutschland-Teilnehmerin den "Egal"-Interpreten heiraten. Während Laura also fleißig ihren Body für das Brautkleid in Form hält, geht der Schlagerstar wohl direkt zur Kleiderwahl über. Kürzlich war der Sänger in Düsseldorf bei einem Herrenausstatter, der auf Mode für Bräutigame spezialisiert ist.

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Instagram / https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/ Laura Müller im April 2020

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020



