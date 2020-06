Lässiger Sex-Talk mit einem der beliebtesten Moderatoren Deutschlands? Darauf hatte Ilka Bessin (48) am vergangenen Montag so gar keine Lust. Im Prominenten-Special von Wer wird Millionär? war die Blondine Anfang der Woche zu Gast und saß Quizmaster Günther Jauch (63) am Ratepult gegenüber. Als sie schließlich eine Frage zu der Vorliebe von Bonobo-Affen und deren vermeintlichen Beischlaf-Gewohnheiten gestellt bekam, wurde die sonst so schlagfertige Komikerin rot: Mit dem 63-Jährigen wollte Ilka nicht über Matratzensport fachsimpeln!

"Wegen welcher Vorliebe gelten Bonobos als Hippies unter den Affen?", lautete die noch recht unschuldig klingende Frage in der RTL-Quizshow. Dabei war eine Antwortmöglichkeit, dass die Tiere eine Vorliebe für Sex mit wechselnden Partnern haben könnten. Als Kandidatin bei Let's Dance hatte Ilka noch vor Kurzem kein Blatt vor den Mund genommen, bei Günther Jauch gab sie sich nun beim Thema Sex allerdings wortkarg und gab zu: "Ich traue mich nicht, mit ihnen darüber zu reden. Sie sind schon ein bisschen älter."

Von dieser Antwort schien der Quizmaster überrascht zu sein, immerhin dürfte er sich schon auf einen gepfefferten Spruch der Cindy-aus-Marzahn-Darstellerin vorbereitet haben. Die hingegen überlegte, ob sie ihren Telefon-Joker – zu dem auch Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (55) gehörte – zu Rate ziehen sollte. "Oh Gott, ich hab auch nur so alte Telefonjoker! Entschuldigung. Das ist mir sehr unangenehm", meinte Ilka dann aber. Trotz ihrer Unsicherheit beantwortete sie die Frage schließlich richtig und konnte so insgesamt 32.000 Euro für einen guten Zweck erspielen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin beim "Wer wird Millionär?"-Prominenten-Special

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de