Lange war es still um Chethrin Schulze (28) und ihren On-Off-Freund Marco Mirwald – jetzt enthüllt die Love Island-Bekanntheit auch, warum: "Für mich waren die letzten Monate sehr schwierig. Es war eine echt beschissene Zeit, die ich durchlaufen habe", erklärt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Weiterhin bestätigt sie auch endlich die Vermutung ihrer Fans: "Ich bin offiziell und zu tausend Prozent Single like a Pringle!" Dennoch sei sie bereits wieder auf der auf Partnersuche. Gerüchten zufolge soll sie sogar als neue Bachelorette auf Männerjagd gehen. Ob da was Wahres dran ist, erfahrt ihr im Video.

