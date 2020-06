Ella Hughes hat sich noch einmal umorientiert! Die britische Schauspielerin war durch ihren Auftritt in der erfolgreichen Serie Game of Thrones einem breiteren Publikum bekannt geworden. In einer Episode der sechsten Staffel war sie in die Rolle einer Prostituierten geschlüpft. Auch danach wollte die 24-Jährige vor der Kamera stehen – allerdings in einem etwas anderen Genre: Sie arbeitet jetzt schon eine ganze Weile als Pornodarstellerin!

Vor drei Jahren sprach Ella bereits im Interview mit der BBC über ihren neuen Karriereschritt. Sie sei über kleinere Modeljobs an Unternehmen gekommen, die sie gefragt hätten, ob sie nicht Lust habe, Erwachsenenfilme zu drehen. "Ich dachte drei oder vier Monate darüber nach, und je mehr ich mir diese Arbeit anschaute, desto mehr wollte ich es machen. Es sah so einfach aus", offenbarte sie. Ihr Start in der Branche lief auch sehr gut: "Ich dachte, niemand würde meine Videos sehen und es wäre okay. Aber tatsächlich hatte mein erster Clip vier Millionen Klicks", gab sie damals preis.

Als sie sich entschloss, in das Geschäft einzusteigen, studierte sie nebenher noch Jura. Doch nach einem Jahr hätten ihre Professoren von ihrem Nebenjob Wind bekommen und ihr erklärt, dass ihre beiden Standbeine nicht zusammenpassten. "Ich musste mich entscheiden, ob ich bleiben oder gehen möchte. Ich wählte die Pornos", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Die "Game of Thrones"-Stars bei den Emmy Awards 2019

Anzeige

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Der "Game of Thrones"-Cast bei der Emmy-Verleihung 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de