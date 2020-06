Verona Pooth (52) präsentiert ihre Liebsten im Netz! Die TV-Bekanntheit begeistert kürzlich ihre Follower mit einem süßen Instagram-Schnappschuss: Gemeinsam mit ihrem Mann Franjo (50) und ihren zwei Söhnen San Diego (16) und Rocco (9) posiert sie für die Kamera. Ihre Kinder hält sie zwar nicht komplett aus der Öffentlichkeit heraus, doch Bilder der beiden gibt es trotzdem nicht so viele. Gleichzeitig widmet die glückliche Mutter ihnen liebevolle Zeilen: "Für mich gibt es nichts Schöneres als die wahre Liebe und das Vertrauen meiner Familie. Ich bin so stolz auf meine beiden Jungs, dass sie so weltoffen und tolerant sind."

