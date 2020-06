Natalia Osada (30) will ihren Wohlfühl-Kilos jetzt Lebewohl sagen! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter Jiorgos Triadis könnten derzeit nicht verliebter sein. Wie bei vielen glücklichen Paaren stellte sich aber auch bei Natalia ein unliebsames, aber offenbar typisches Phänomen ein: Sie hat in der Beziehung zugenommen. Via Instagram gestand sie ihren Fans jetzt: Sie habe in den letzten paar Jahren ganz nach dem Motto "Liebe geht durch den Magen" 25 Kilogramm zugelegt – und die sollen nun wieder runter, zumindest zum Teil...

