Heiß, heißer, Georgia Harrison! Mit ihrer Teilnahme an der britischen Version des TV-Kuppelformats Love Island erlangte die Beauty 2017 große Bekanntheit. In Sachen Liebe wollte es in der Realityshow allerdings nicht so recht funken. Im Netz hält die Blondine ihre Community aber weiterhin mit regelmäßigen Schnappschüssen aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Mit ihrer neuesten Aufnahme dürfte sie so einige Köpfe ihrer Fans verdreht haben: Georgia posiert in sexy Strapsen!

Auf ihrem neuen Instagram-Bild zeigt sich Georgia jetzt in einem besonders knappen Outfit: In türkisfarbener Unterwäsche mit schwarzen Details und Spitze schaut die gebürtige Britin mit verführerischem Blick in den Spiegel. Doch als wäre der Anblick noch nicht aufreizend genug, setzte die 25-Jährige sogar noch einen obendrauf und trägt oberschenkelhohe Strümpfe mit Strapsen.

Ihre Follower kommen bei Georgias freizügiger Klamottenwahl gar nicht mehr aus dem Schwärmen: "Oh wow!" und "Du sieht großartig aus!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. Dabei zeigte sich die TV-Bekanntheit nicht zum ersten Mal in knapper Mode – bereits in den vergangenen Wochen posierte sie öfter in Unterwäsche vor dem Spiegel.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, bekannt durch UK-"Love Island"

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Juni 2020

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, TV-Bekanntheit



