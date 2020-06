Am 27. Mai veränderte sich für Sabrina Mockenhaupt (39) plötzlich alles – denn an diesem Tag erblickte Töchterchen Ruby Olivia das Licht der Welt. Mittlerweile wurden Mutter und Baby aus dem Krankenhaus entlassen und sind wieder zu Hause. Eine Woche nach der Geburt nahm sich die Ex-Let's Dance-Kandidatin jetzt kurz Zeit, um ihren Fans auf Instagram ihren aktuellen After-Baby-Body zu zeigen – und begeistert mit ihrer Offenheit begeistert ihre Community.

