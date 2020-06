TikTok-Star Ana Kohler (22) hat gerade ihre erste eigene Single "Loud" auf den Markt gebracht – eine Up-Tempo-Nummer, die sich um eine Lovestory mit Happy End dreht. Im Promiflash-Interview zu ihrem musikalischen Debüt verrät Ana, welche echte Geschichte hinter dem Song steckt und wie der Titel mit Star-Produzent Sky Adams zustande kam! "Als wir im Studio waren... ich habe mich so wohlgefühlt, weil die Story was mit mir zu tun hat. Die habe ich selbst erlebt und darum verbinde ich so viel mit diesem Song."

