Janni (29) und Peer Kusmagk (44) schwimmen gegen den Strom! Die Eheleute haben zwei Kinder: Den zweijährigen Emil-Ocean und das knapp einjährige Töchterchen Yoko machen das Familienglück perfekt. Janni und Peer sind für ihren alternativen Lebensstil bekannt – und auch in Bezug auf die Schulbildung ihrer Kinder wollen die Zweifach-Eltern ihren eigenen Weg gehen: Sie denken darüber nach, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Gleichzeitig stellen sie klar, dass sie nichts gegen Schulen generell haben – aber sie möchten sich Alternativen offenhalten: "Ich habe lange Zeit in Frankreich gelebt und dort gibt es zum Beispiel kein Schulpflicht-System. Und so sind wir darauf gekommen, dass man sich mit unterschiedlichen Eltern austauscht, was gibt es in anderen Ländern, was gibt es in anderen Kulturen für Möglichkeiten", erklärte Peer gegenüber Promiflash im September 2019.

