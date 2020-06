Tritt Alessio Lombardi (4) in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern? Im Netz teilte Papa Pietro Lombardi (27) einen Clip, der die Herzen seiner Fans mit Sicherheit höherschlagen lässt: Mit zarter Stimme performen Vater und Sohn den Erfolgshit "Kämpferherz" im Duett. Und auch der "Phänomenal"-Interpret ist von der Stimme seines Sprösslings überzeugt. "Also, wenn ich in der DSDS-Jury bin und Alessio kommt, kriegt er die goldene CD", scherzte der 27-Jährige gegenüber Promiflash. Dabei beweist der vierjährige Junge nicht zum ersten Mal, dass er durchaus talentiert ist. Auch in der Vergangenheit trällerte der Blondschopf regelmäßig bei den Songs seiner Eltern mit.

