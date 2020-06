Oh, là, là – wer zeigt denn da so ungeniert seinen straffen Oberkörper? Der modebewusste Bill Kaulitz (30) präsentiert sich normalerweise in schicken Designerklamotten – gerne auch von seiner eigenen Modemarke. Kürzlich futterte er sich jedoch zusammen mit Schwägerin Heidi Klum (47) und Zwillingsbruder Tom Kaulitz (30) ein süßes Wohlstandsbäuchlein an – doch davon ist nichts mehr zu sehen! Freizügig und selbstbewusst präsentierte sich der Sänger jetzt in knappen Boxershorts im Netz.

Auf dem Instagram-Foto sitzt der Tokio-Hotel-Frontmann breitbeinig auf dem Boden und ist nur mit knappen, schwarzen Shorts bekleidet. Die Tattoos auf seinem Oberkörper kommen dabei schön zur Geltung. Mit "Guten Morgen, Nasa" kommentierte der 30-Jährige dabei das Bild, und bezieht sich damit wohl auf das Logo der Weltraumorganisation, das auf seiner Cappi abgedruckt ist.

Die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin Katy Bähm (26) ließ es sich dabei nicht nehmen, dem "Durch den Monsun"-Interpreten ein Kompliment zu machen. "Instagram wurde soeben noch heißer", schrieb die Beauty begeistert. Der gebürtige Magdeburger hatte letztes Jahr neben Heidi und Conchita Wurst (31) einen festen Platz in der Jury der neuen Drag-Show.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz mit seinem Hund im Jahr 2020

Getty Images Sänger Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im Mai 2020



