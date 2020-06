Süße Babynews von Ann-Kathrin (30) und Mario Götze (28)! Die Influencerin und ihr Profikicker sind endlich zum ersten Mal Eltern geworden, wie Mario via Instagram verkündete und dabei auch gleich noch den Namen des kleinen Rackers verriet. "Unser Sohn Rome wurde am fünften Juni geboren. Wir sind überwältigt. Rome und seine Mutter sind wohlauf", schrieb er in einem süßen Bildbeitrag, wo man auch die Hand des Säuglings sehen konnte.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de