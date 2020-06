Das dürfte rekordverdächtig sein: Seit gerade einmal drei Tagen wird das diesjährige Sommerhaus der Stars gedreht – und schon hat ein Promi-Paar seine Sachen gepackt: Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir haben es nach nur 72 Stunden nicht mehr ausgehalten, wie RTL berichtet – schuld sei ein Streit unter den Stars. So früh hat noch niemand vor ihnen bye-bye gesagt! Und dieser Beef wird sicherlich auch nicht der einzige unter den offenbar wenig konfliktscheuen Kandidaten sein. Zumindest verspricht auch das Wiedersehen der Bachelor-Kandidaten Andrej Mangold (33) und Evanthia Benetatou (28), dass in der Promi-Behausung in Bocholt ordentlich die Fetzen fliegen könnten.

