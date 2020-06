Vor einigen Wochen überraschten Charlotte Würdig (41) und Sido (39) ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Nach fast acht Jahren Ehe verkündete das Paar die Trennung! In ihrem Statement betonte die Moderatorin aber, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. Jetzt – eine ganze Weile nach den Schlagzeilen – spricht die 41-Jährige relativ offen über das Liebes-Aus. "Wir sind fast täglich zusammen, spielen mit den Kindern, sitzen auch an einem Tisch, essen oft gemeinsam", gibt Charlotte gegenüber Bunte preis. In Selbstmitleid suhle sich die Blondine nicht – im Gegenteil: Die Beauty weiß sich abzulenken!

