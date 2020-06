Schwere Vorwürfe gegen einen Modelagenten! Der schweizer Bachelorette-Sieger Kenny Leemann sorgt mit dieser Anschuldigung für Schlagzeilen: Der TV-Star bezichtigt einen Agentur-Chef der sexuellen Belästigung. Der Mann habe ihn laut eigenen Aussagen nicht nur ungewollt begrapscht, sondern ihm auch das Angebot gemacht, gegen Sex seine Karriere zu pushen – der Kuppelshow-Kandidat ist laut Promiflash-Informationen nicht das einzige Opfer des Modelscouts: Auch Prince Charming-Teilnehmer Marco Tornese hat mit ihm schlechte Erfahrungen gemacht.

Marco habe den Agentur-Boss nach den Dreharbeiten für das Liebes-Format kennengelernt und sich Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit gemacht. "Er meinte, er sehe mich bei den großen Namen in New York", erinnert sich der Halbitaliener im Promiflash-Interview an das Gespräch mit dem Beschuldigten zurück. Allerdings habe er sich schnell unwohl dabei gefühlt, Projekte mit diesem zu starten. "Noch in derselben Nacht fing er an, mir zu schreiben und Bilder zu verlangen. Ich sendete ihm Portrait-Aufnahmen, jedoch wollte er mehr und bat mich um Nacktbilder."

Marco habe daraufhin sofort gehandelt und die Zusammenarbeit mit dem Agenten beendet. Allerdings warnt er davor, dass vor allem jüngere, aufstrebende Malemodels Probleme haben könnten, rechtzeitig abzublocken. "Ich bin froh, dass ich alt genug war, so zu entscheiden. Viele junge Menschen, die diese Träume vom Modeljob haben und alles dafür tun würden, wären darauf eingegangen", befürchtet der 36-Jährige. Er wolle seine Medienpräsenz dafür nutzen, andere vor seinem angeblichen Peiniger zu schützen.

Kenny Leemann

Marco Tornese

Marco Tornese



