Claudia Obert (58) weiß sich in Szene zu setzen! Vor wenigen Wochen beklagte sich die Modeunternehmerin darüber, dass ihr wegen der damals noch sehr strikten Kontaktbeschränkungen die Erotik in ihrem Leben fehle. Ihren Liebschaften, die auf der ganzen Welt verteilt seien, habe sie daher zu dem Zeitpunkt nicht nachgehen können. Eigentlich wollte es die Reality-TV-Darstellerin in ihrem Liebesleben allerdings etwas ruhiger angehen lassen. Denn: Der Sex werde in ihrem Alter langsam anstrengend. Nun posiert die Single-Frau allerdings wieder ziemlich verführerisch im Netz.

Auf Instagram teilte die 58-Jährige nun ein Bild, auf dem sie auf einem Sofa sitzt und ihr rechtes Bein weit ausgestreckt hat. Dabei trägt Claudia sexy Strapse und High Heels, ihr linkes Bein ist komplett nackt. "Erst schauen die Männer auf die Schuhe, dann auf den Arsch", schrieb Claudia dazu in der Bildunterschrift. Wen sie mit diesem Outfit beeindrucken wollte, verriet sie jedoch nicht. Ihre Liebhaber schienen ihr jedoch keine Gesellschaft geleistet zu haben: Zumindest verbrachte die Boutique-Besitzerin das Wochenende alleine bei Freunden in Mecklenburg-Vorpommern, wie einem kurz zuvor veröffentlichten Beitrag zu entnehmen war. Statt mit Männern habe sie dort mit Hunden und Pferden geschmust.

Schon vor einem Monat war Claudia in ziemlich offensiver Flirt-Laune. Als sie für einen Abend ins Big Brother-Haus einziehen durfte, liebäugelte sie dort mit dem Kandidaten Cedric als möglichem Sexualpartner und stellte klar: "Cedric, unter dich würde ich mich schon gerne mal legen!"

Claudia Obert im April 2020 in Hamburg

Claudia Obert im Juni 2020

Claudia Obert im Januar 2018 in Berlin



