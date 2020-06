Was ist denn Matthias Höhn (24) an seiner Augenbraue zugestoßen? Am vergangenen Donnerstag teilte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star eine erschreckende Bildercollage via Instagram. Dabei wird deutlich, dass sich über dem rechten Auge des TV-Stars eine dicke Beule gebildet hat. Während seine Fans direkt besorgt waren, sorgte ein Besuch beim Hautarzt für Klarheit: "Es ist eine Zyste, so wie die Hautärztin mir das jetzt gesagt hat", erklärte Matthias seiner Community. Um das blasenartige Gebilde voller Eiter wieder loszuwerden, muss sich der einstige Laiendarsteller nun einem unangenehmen medizinischen Eingriff unterziehen.

