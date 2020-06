Wie geht es den Zwillingen von Ex-DSDS-Kandidatin Janina El Arguioui (33) inzwischen? Die Sprösslinge der Sängerin hatten keinen einfachen Start ins Leben: Im Mai kamen Josefine und Wilhelmine auf die Welt – ganze drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin! Aus diesem Grund müssen die beiden aktuell noch im Krankenhaus bleiben. Mit Promiflash sprach die Zwillings-Mama über die schwere Geburt und gab ein Update zum Zustand ihrer Babys. "Es kommt wirklich darauf an, wie sie sich entwickeln. Momentan machen sie es wahnsinnig gut und alle Krankenschwestern sind ganz begeistert von den beiden", erzählte die Kaarsterin Promiflash in einem Video-Statement.

